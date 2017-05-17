СМИ сообщили о заказе АП на клип Алисы Вокс про митинги

Заказ на клип бывшей солистки «Ленинграда» Алисы Вокс о митингах оппозиции мог быть получен из администрации президента, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к певице.

Они отметили, что Вокс, по ее собственным словам, предложили «обложить оппозицию» за 2 млн рублей. Певица приняла решение согласиться, рассчитывая на корпоративные заказы впоследствии.

Как отметил источник, в новом клипе снялись не те люди, которые обычно снимаются у Алисы Вокс.

Однако источники издания в администрации президента причастность к заказу опровергают. Они назвали эту информацию «чушью в квадрате» и работой «неких групп политтехнологов», которые «оказались за бортом» АП.

Сама певица ответила журналистам, что ее «задолбали эти вопросы». «Я писала песню не про политику, на хрена они меня туда припутали, я не понимаю», – пояснила она.