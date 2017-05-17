Украинские силовики пообещали не наказывать за обход блокировок сайтов РФ

Власти Украины не намерены наказывать пользователей и провайдеров за попытки обхода блокировок запрещенных в стране российских сайтов. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентина Петрова.

«Если мы уменьшим аудиторию вдвое — это уже достижение. Мы понимаем, что нельзя отключить всех»,& — отметил он.

Стоит отметить, что оказавшиеся под запретом соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» разместили инструкции по обходу блокировок для своих пользователей.