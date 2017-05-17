17 мая 2017, 16:54
Украинские силовики пообещали не наказывать за обход блокировок сайтов РФ
Власти Украины не намерены наказывать пользователей и провайдеров за попытки обхода блокировок запрещенных в стране российских сайтов. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентина Петрова.
«Если мы уменьшим аудиторию вдвое — это уже достижение. Мы понимаем, что нельзя отключить всех»,& — отметил он.
Стоит отметить, что оказавшиеся под запретом соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» разместили инструкции по обходу блокировок для своих пользователей.
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