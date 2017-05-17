Медведев призвал ввести регулирование блокчейна в РФ

Технология блокчейн нуждается в правовом регулировании, иначе государство окажется не готово к решению связанных с ней проблем. Об этом, по информации РБК, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Было бы желательно, чтобы, когда мы вплотную начнем соприкасаться с так называемым блокчейном, распределенными сетями, мы хотя бы представляли себе, как будут выглядеть основные параметры регулирования, какова здесь роль национальных законодательств, даже при понимании того, что сам блокчейн — это абсолютно автономная система», — заявил Медведев на пленарной сессии Санкт-Петербургского юридического форума (ПМЮФ).

По словам премьера, ценность системы блокчейн заключается именно в том, что формально на нее никто не влияет, а «в человеческом обществе все сложнее». Медведев также предложил обсудить в рамках ПМЮФ совместимость правового регулирования с технологией блокчейн.

«Мы вообще не знаем, конечно, что будет происходить, как это будет выглядеть, как быстро это будет развиваться. Если вернуться к теме интернета, несмотря на то что сети существуют уже десятилетия, сам интернет существует уже три десятка лет, мы оказались не готовы (я имею в виду и юридическое сообщество, и государство, и политических лидеров) к решению многих проблем, связанных с глобальной сетью», — заявил Дмитрий Медведев.

Активно обсуждается вопрос о том, как обеспечить достоверность данных в сети блокчейн. Решение проблем «умного общества» удобнее искать в формате «мягкого права», заметил глава правительства, «поскольку у глобальных рынков нет территориальных границ, нет национальной локализации, привязки к определенному регулированию».

Ранее сообщалось, что международный блокчейн-консорциум R3 не готов принимать российские банки из-за международных санкций против РФ. В сообщество хотел вступить Сбербанк, но в R3 дали понять, что заявка будет отклонена.