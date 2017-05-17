17 мая 2017, 20:57
Открылся Каннский кинофестиваль
На Лазурном берегу Франции стартовал юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль. Его откроет просмотр фильма Призраки Исмаэля Арно Деплешена, передает «Интерфакс».
Картина будет продемонстрирована вне конкурса. Ее презентует сам режиссер вместе со съемочной группой и актерами Марион Котийяр, Шарлоттой Генсбур и Луи Гаррелем.
В этом году в основном конкурсе фестиваля представлено 18 работ.
Россию представляют «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Кроткая документалиста» Сергея Лозницы.
Премьера фильма пройдет 18 мая.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое