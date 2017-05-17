Открылся Каннский кинофестиваль

На Лазурном берегу Франции стартовал юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль. Его откроет просмотр фильма Призраки Исмаэля Арно Деплешена, передает «Интерфакс».

Картина будет продемонстрирована вне конкурса. Ее презентует сам режиссер вместе со съемочной группой и актерами Марион Котийяр, Шарлоттой Генсбур и Луи Гаррелем.

В этом году в основном конкурсе фестиваля представлено 18 работ.

Россию представляют «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Кроткая документалиста» Сергея Лозницы.

Премьера фильма пройдет 18 мая.