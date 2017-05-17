Биржевые цены 92-го бензина в РФ побили рекорды прошлого года

Биржевые цены на бензин 92-й марки побили в России рекордные значения прошлого года. Стоимость тонны топлива на 17 мая достигла отметки в 41 тысяч 789 рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Рост цен на эту марку топлива был зафиксирован на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Рекордной цены в прошлом году 92-й бензин достиг 4 июля, когда тонна топлива стоила 41 тысяч 500 рублей.

Опрошенные агентством эксперты отмечают, что во второй половине мая традиционно растут оптовые цены на бензин. Так, ведущий аналитик ООО «Алгоритм Топливный Интегратор» Виктор Костюков считает, что в 2017 году стоимость тонны 92-го бензина достигнет 43 тысяч рублей.

Специалисты при этом указывают, что в настоящее время сформированы все необходимые предпосылки для роста цен на топливо: снижение экспортных пошлин на бензин при сохранении акциза на уровне 2016 года и ожидание продления соглашения между государствами, входящими в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), и государствами, не входящими в эту организацию.

Ранее эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) предрекли, что уже в этом году в России будет поставлен очередной рекорд добычи нефти.