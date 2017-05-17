Путин пошутил о переданной G7 секретной информации

Президент Владимир Путин отказался раскрывать подробности сообщения, переданного им лидерам стран G7. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается моего месседжа, который я передал господину премьер-министру, то он носит секретный характер, я вам не могу об этом сообщить», — сказал Путин.

«Это секретная информация», - с улыбкой добавил он.

Такое заявление Путин сделал после того, как он прокомментировал информацию о секретных материалах, переданных президентом США Дональдом Трампом министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Вашингтоне.