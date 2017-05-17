Госдума разрешит одномандатникам встречаться только со своими избирателями

Поправки в законопроект об ограничениях на встречи депутатов с избирателями получили одобрение комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству. Ожидается, что они будут утверждены на заседании 19 мая, сообщается на сайте Госдумы.

В закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы предлагается добавить, что «депутат Государственной Думы, избранный по одномандатному избирательному округу, поддерживает связь с избирателями своего округа» и только в пределах территории своего округа, в противном случае мероприятие не будет считаться встречей с депутатом. Депутатам, которые избрались по партийным спискам, разрешено проводить встречи с избирателями на всей территории России.

Встречи разрешается проводить только в специально отведенных местах, во дворах домов или в предназначенных для этого помещениях, которые муниципалитеты будут обязаны выделять под встречи с депутатами.

Если же депутаты заходят встретиться с избирателями за пределами специально отведенных мест, это будет считаться публичным мероприятием и, соответственно, потребует согласования с местными властями.

Подобные ограничения уже действуют в Москве и Санкт-Петербурге. В конце декабря 2016 года Мосгордума запретила своим депутатам встречаться с избирателями без согласования с органами власти. В начале февраля 2017 года Заксобрание Петербурга приравняло встречи с депутатами к митингам.

Ограничения были приняты после нескольких акций протеста, проведенных в формате встреч оппозиционных депутатов с избирателями, в частности, акции 15 декабря против расширения платной парковки и акции ростовских шахтеров 20 декабря у Горбатого моста напротив Белого дома. По той же схеме на Марсовом поле 28 января был проведен несогласованный митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ.