Human Rights назвала запрет Киевом российских сайтов ударом по свободе слова

Президент Украины Петр Порошенко должен немедленно отменить указ о блокировке российских сайтов и предпринять шаги по защите свободы слова и информации в стране. Такое заявление опубликовано на сайте международной правозащитной организация Human Rights Watch.

Правозащитники напомнили, что Украина, является участником Международного пакта о гражданских и политических правах и европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Эти соглашения подразумевают, что какие-либо ограничения свободы слова и доступа к информации могут быть введены только в том случае, если являются необходимыми и соразмерными законной цели. Запрет на российские сайты, подчеркивают в Human Rights Watch, этим критериям не соответствует.

Указ о блокировке на Украине ресурсов «Яндекс» и Mail.Ru Group, к которым относятся популярные соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», Петр Порошенко подписал в минувший вторник. Он вступил в силу 17 мая. Как считает председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, для выполнения этого указа стране понадобится один-два года и 1 млрд долларов.