17 мая 2017, 14:38
В Кремле назвали обвинения Киева в кибератаках проявлением русофобии
Пресс-секретарь президента президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в адрес России в организации кибератак на сайт украинского президента. Об этом сообщает РИА Новости.
«Отсутствие какой-либо конкретики лишний раз подтверждает абсолютную безосновательность подобных обвинений. А на фоне принятых вчера решений украинской стороны лишний раз демонстрирует оголтелую русофобскую направленность политики Киева», — отметил Песков.
Ранее в среду на сайте международной правозащитной организация Human Rights Watch появилось заявление, в котором говорится, что президент Украины Петр Порошенко должен немедленно отменить указ о блокировке российских сайтов и предпринять шаги по защите свободы слова и информации в стране.
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