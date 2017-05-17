В Кремле назвали обвинения Киева в кибератаках проявлением русофобии

Пресс-секретарь президента президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в адрес России в организации кибератак на сайт украинского президента. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отсутствие какой-либо конкретики лишний раз подтверждает абсолютную безосновательность подобных обвинений. А на фоне принятых вчера решений украинской стороны лишний раз демонстрирует оголтелую русофобскую направленность политики Киева», — отметил Песков.

Ранее в среду на сайте международной правозащитной организация Human Rights Watch появилось заявление, в котором говорится, что президент Украины Петр Порошенко должен немедленно отменить указ о блокировке российских сайтов и предпринять шаги по защите свободы слова и информации в стране.