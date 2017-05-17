Медведев признал неготовность власти к вызовам глобальной сети

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признал, что государство и юридическое сообщество оказались не готовы к решению ряда проблем, связанных с глобальной сетью, передает РИА Новости.

«Если вернуться к теме интернета, несмотря на то, что сети существуют уже десятилетия и сам интернет уже существует три десятка лет, мы оказались не готовы, я имею в виду юридическое сообщество, и государство, и политические лидеры, к решению многих проблем, связанных с глобальной сетью», — заявил Медведев 17 мая, выступая на площадке Петербургского международного юридического форума.

Напомним, что масштабная вирусная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. В «Лаборатории Касперского» сообщали, что наибольшее число попыток заражений вирусом-вымогателем WannaCrypt (или WannaCry) наблюдалось в России. Вирус парализует работу компьютеров за счет того, что шифрует содержащиеся на нем файлы, и за их расшифровку требует плату.

Как стало известно, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как Eternal Blue («неисчерпаемая синева»), был совмещен с «программой-вымогателем» WannaCrypt. Позже В «Лаборатории Касперского» заявили, что вирус-вымогатель мог быть создан хакерами из Северной Кореи.

Уже появились сообщения, что создатели вируса WannaCrypt обновили программу-кибервымогатель. Обновленный вирус якобы способен обходить домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, который специалист компании Proofpoint Дэриен Хасс зарегистрировал, чтобы остановить распространение WannaCrypt.