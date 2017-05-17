Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

Совершившая трансгендерный переход Челси Мэннинг, приговоренная в 2013 году к 35 годам тюрьмы за передачу секретных материалов WikiLeaks, вышла на свободу. Об этом сообщает BBC.

В 2013 году военнослужащий американской армии Брэдли Мэннинг передал WikiLeaks сотни тысяч секретных документов. Его осудили на 35 лет тюрьмы. Уже в тюрьме он сменил пол и взял имя Челси. В январе 2017 года Барак Обама, занимавший в тот момент пост президента США, сократил срок наказания Мэннинг до 30 лет. Информатор должен был выйти на свободу 17 мая.

Позже вице-президент Майкл Пэнс при администрации Дональда Трампа заявил, что фактическое помилование Челси Мэннинг было ошибкой Обамы. «Мэннинг — предатель, и не должна превращаться в мученицу», — отмечал политик.