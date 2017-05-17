Законопроект о допгарантиях жителям пятиэтажек принят Мосгордумой

Мосгордума приняла в первом чтении внесенный мэром Москвы законопроект «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве», сообщает ТАСС.

Законопроект был внесен в Мосгордуму мэром столицы Сергеем Собяниным 13 мая. Всего документ устанавливает 12 дополнительных гарантий участникам программы переселения из «хрущевок».

Согласно документу, в программу реновации могут быть включены только те дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные по конструктивным характеристикам, в которых большинство собственников и нанимателей квартир поддержат участие в программе. Это решение должно быть принято двумя третями собственников и нанимателей. При этом жильцы могут впоследствии отказаться от участия дома в программе до заключения первого договора, предусматривающего возникновение права собственности на предоставляемое жилое помещение.

Жильцы домов, сносимых в рамках реновации, должны обеспечиваться равнозначными квартирами в новостройках, которые должны располагаться в том же районе, в том числе в Центральном административном округе, но за исключением Зеленограда и Новой Москвы. Новое жилье, согласно документу, должно иметь улучшенную отделку.

Также предполагается, что, если гражданина не устраивает равнозначная квартира, он сможет получить равноценную квартиру или денежную компенсацию. Среди других дополнительных гарантий называются помощь в переезде и полноценное возмещение собственникам нежилых помещений.

«Принятие закона города Москвы "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве" позволит существенно повысить уровень защиты прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве», - заявила на заседании редактор законопроекта, председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

По ее словам, городской закон вступит в силу вместе с принятием федерального закона «О внесении изменений в Закон РФ "О статусе столицы РФ" и отдельные законодательные акты РФ в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице РФ - городе федерального значения Москве».

При этом нормы выявления и учета мнения жителей при формировании проекта программы реновации вступают в силу с момента официального опубликования проекта.