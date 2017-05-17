СМИ назвали заказчиком клипа Алисы Вокс бывшего сотрудника АП

Клип на песню бывшей солистки группы «Ленинград» Алисы Вокс, в которой она призывает молодежь не ходить на митинги, заказал экс-сенатор и бывший сотрудник администрации президента (АП) Никита Иванов. Об этом сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на неназванные источники, близкие к Кремлю.

По информации собеседников, Алиса Вокс и ее музыканты получили за это два миллиона рублей. Давал ли кто-либо из представителей АП Иванову задание сделать клип, источники телеканала не уточнили. Никита Иванов якобы сам придумал концепцию клипа. Другой источник «Дождя» заявил, что «одним из заказчиков мог быть бизнесмен Евгений Пригожин».

В 2011 году Никита Иванов стал сенатором от республики Ингушетия, представлял интересы до 2013 года. С 2013-го по 2016-й Иванов заседал в Общественном совете при МВД. Знакомые Иванова заявили «Дождю», что в последние годы Иванов не работает официально на власть, но близок к силовикам.