Кремль дистанцировался от программы по реновации жилья в Москве

Кремль дистанцировался от процесса реализации программы правительства Москвы по реновации жилья, назвав его «не вопросом кремлевской повестки дня», сообщает «Интерфакс».

«Это не вопрос кремлевской повестки дня. Это городские дела», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 мая журналистам. При этом саму программу он охарактеризовал как «очень крупный, позитивный проект».

«Есть определенные пожелания, определенная критика москвичей, которая с готовностью воспринимается московскими властями», - отметил Песков.

Он добавил, что «законотворческая работа, связанная с реализацией этого проекта, происходит с учетом мнения москвичей» и «таким образом мэрия демонстрирует готовность воспринимать все замечания, но это городская повестка дня».

Напомним, что снести все хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома в начале 2017 года поручил мэру Москвы Сергею Собянину президент РФ Владимир Путин. В конце апреля президент призвал правительство следить за соблюдением закона при расселении пятиэтажных домов в Москве и ничего не навязывать гражданам силой. «Ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может», - подчеркнул Путин.