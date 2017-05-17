Порошенко назвал борьбу с пропагандой целью блокировки российских соцсетей

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что блокирование доступа к российским социальным сетям является мерой противодействия пропаганде. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Огромные пропагандистские бюджеты вкладываются для дестабилизации ситуации как внутри Украины, так и внутри Европы», — заявил Порошенко на пресс-конференции в Страсбурге.

По его словам, Украина три года живет в условиях гибридной войны со стороны РФ. «Сразу после прекращения российской агрессии против Украины... мы будем готовы пересмотреть это решение», — отметил украинский президент.

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что власти страны не намерены наказывать пользователей и провайдеров за попытки обхода блокировок запрещенных российских сайтов.