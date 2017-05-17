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17 мая 2017, 12:39
археология история метеориты

Бусы древних американцев были сделаны из метеоритного железа

Chris Maddaloni/Nature

Бусины, найденные археологами в древнем погребении на территории штата Иллинойс, оказались сделанными из метеорита. Причем анализ показал, что метеорит этот упал на территорию нынешних США более чем в 700 километрах от места, где были обнаружены бусы. Один из авторов работы Тимоти Маккой (Timothy McCoy) из Национального музея естественной истории в Вашингтоне говорит, что находка доказала наличие активных торговых связей в восточной части Северной Америки почти два тысячелетия назад.

Погребение, где нашли бусы, принадлежит к так называемой традиции Хоупвелл – совокупности археологических культуры, распространенных на Среднем Западе США от 100 до 400 года нашей эры. Находка была сделана возле города Гавана в Иллинойсе в 1945 году. Помимо бус в погребении находились многочисленные украшения из раковин и около тысяч жемчужин. Обилие украшений позволило археологам заключить, что они нашли могилу человека высокого ранга.

Ученые давно знали, что 22 бусины из никелево-железного сплава имеют метеоритное происхождение. Но теперь им удалось определить, с каким именно метеоритом они связаны. В 1961 году был обнаружен метеорит Анока в штате Миннесота, но проведенный вскоре анализ не показал связи бусин с этим метеоритом. Затем, в 1983 году, нашли другой фрагмент метеорита Анока. Когда он попал в музей естественной истории, исследователи с помощью масс-спектроскопии и других методов обнаружили соответствие между его составом и бусинами из погребения в Иллинойсе. В состав метеорита Анока входят прослойки более хрупкого минерала шрейберзита. Древние мастера, по мнению исследователей, могли использовать эти прослойки, чтобы разломать твердый камень.

Маккой провел эксперимент, изготовив аналогичную бусину из фрагмента метеорита Анока. Он нагревал ее на древесном огне до 600 ºC, расплющивал при помощи каменного молотка, а затем придал ей вытянутую форму бусины. По его словам, это потребовало достаточно длительного времени и было непростой задачей.

Специалист по древнеегипетским изделиям из метеоритного материала Диана Джонсон (Diane Johnson) из Открытого университета в Милтон-Кейнсе (Великобритания), не принимавшая участия в исследовании, отмечает, что бусины культуры Хоупвелл весьма похожи на вытянутые бусины, которые примерно 3000 лет назад из метеоритов делали жители Египта.

Исследование Тимоти Маккоя и его коллег опубликовал Journal of Archaeological Science.

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