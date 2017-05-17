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17 мая 2017, 14:21
биология грибы

Потомство микроскопического клеща приступает к размножению в материнской утробе

Luciaphorus perniciosus
Luciaphorus perniciosus
Prapassorn Bussaman, Ph.D.

Зоолог Прапассорн Буссаман (Prapassorn Bussaman) из Университета Махасаракам в Таиланде вместе с коллегами из Турции, Тайваня и Чехии описала развитие потомства у микроскопического клеща Luciaphorus perniciosus, относящегося к отряду тромбидиформных клещей (Trombidiformes).

Как выяснилось, все стадии развития юные клещи проходят в брюшке самки-матери. Там находятся яйца, из них выходят личинки, которые растут, взрослеют и спариваются друг с другом. В конце концов, брюшко разрывается от переполнивших его клещей нового поколения, самка погибает, а из ее тела в течение нескольких дней выходит потомство, состоящее преимущественно из уже оплодотворенных самок, а также из небольшого числа самцов.

Данный вид клещей привлек внимание исследователей из-за того, что он оказывается одним из наиболее опасных вредителей искусственно культивируемых грибов. Клещей Luciaphorus perniciosus можно встретить на плантациях популярных в Восточной и Юго-Восточной Азии опенка зимнего (Flammulina velutipes), ганодермы лакированной (Ganoderma lucidum), аурикулярии густоволосистой (Auricularia polytricha), грибов шиитаке (Lentinula edodes), специфических для тайской кухни Lentinus polychrous и Lentinus squarrosulus. При сильном заражении урожайность грибов снижается на 80 %. Понимание репродуктивной стратегии этого клеща важно, чтобы определить, насколько быстро могут расти его популяции, и выбрать эффективные меры борьбы с этим вредителем.

 
Видео: Prapassorn Bussaman, Ph.D.

Исследователи рассмотрели размножение клещей при температуре 25°, 30° и 35°C. Чем теплее было, тем в более раннем возрасте самки давали потомство (9, 5 и 3 дня, соответственно). Учитывая вероятность выживания потомства, ученые определили, что при 35°C популяция клеща за три дня увеличится втрое. А если в грибную плантацию проникнут всего десять оплодотворенных самок Luciaphorus perniciosus, они дадут начало популяции, которая достигнет стабильного распределения по возрасту и станет экспоненциально расти, всего за 18 дней.

Результаты исследования опубликовал Journal of Economic Entomology.

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