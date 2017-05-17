Минфин РФ предложил снизить дефицит бюджета на 2017 год

Министерство финансов России подготовило проект поправок в федеральный бюджет на 2017 год, в рамках которого предполагается снизить дефицит федерального бюджета на 30,1%, до 1,924 трлн рублей с 2,753 трлн рублей. Соответствующий проект закона опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Минфин предложил повысить доходы бюджета на текущий год до 14,632 трлн рублей с нынешних 13,488 трлн рублей.

Ведомство предлагает изменить прогнозируемый размер ВВП РФ в 2017 году на 6,2% — до 92,19 трлн рублей — с 86,806 трлн рублей.

Кроме того, ведомство предложило изменить прогнозируемую инфляцию до 3,8% с 4% в 2017 году.

Ранее в Минфине повысили прогноз темпов экономического роста России в 2017 году с 0,6% до 1,5-2%. По прогнозу главы министерства Антона Силуанова, инфляция в 4% вполне достижимой к концу 2017 года.

Ранее Казначество РФ сообщило, что дефицит федерального бюджета страны с января по апрель 2017 года составил 516 млрд рублей.