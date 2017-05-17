Покупатель РБК объединит его с «Комсомольской правдой» и газетой Metro

Владелец группы ЕСН, миллиардер Григорий Березкин намерен после покупки медиахолдинга РБК создать на основе своих активов единый холдинг. Он заявил об этом в кулуарах съезда бюро РСПП, передает RNS.

«Здесь всюду разные аудитории, между ними много синергии, это будет, конечно, единый холдинг. Там мы будем максимально использовать всю синергию, которая в этом бизнесе, ее много», – отметил Березкин.

Бизнесмену уже принадлежат издательский дом «Комсомольская правда» и московская газета Metro. Кроме того, он является акционером ИД «РЖД-партнер».

Пока Березкин не называет сроков завершения сделки. «Как у нас, знаете, с планами: хочешь рассмешить господа – расскажи ему о своих планах», – сказал он в комментарии RNS.

Ранее, 10 мая стало известно, что ФАС получила заявку о покупке 65,43% акций РБК.