Фигуранты дела о хищении на строительстве резиденции Путина признали вину

В ходе заседания в Басманном суде Москвы фигуранты уголовного дела о хищении 225 млн рублей, которые были выделены на строительство резиденции президента России в Ново-Огарево, признали свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Сергея Новикова.

«Вину все обвиняемые признали в полном объеме», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что в деле о строительстве резиденции Владимира Путина могут появиться новые эпизоды. могут появиться высокопоставленные силовики.