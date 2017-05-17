Путин назвал «шизофренией» обвинения в адрес Трампа в передаче РФ секретов

Президент России Владимир Путин «политической шизофренией» обвинения в адрес президента США Дональда Трампа в передаче секретных сведений России. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам российского лидера, ситуацию в США под антироссийскими лозунгами «раскачивают либо тупые, либо нечистоплотные люди». «Кстати говоря, я сегодня уже с ним (Лавровым) разговаривал, придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны», — заявил Путин.

Российский президент также пообещал предоставить Сенату США записи беседы Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, если администрация президента США одобрит такой шаг.

В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснил, что речь идет о расшифровке переговоров, а не об аудиофайле. В интервью «Интерфаксу» он сообщил, что на таких встречах обычно присутствует человек, который ведет стенограмму.

Ранее Владимир Путин с иронией отказался раскрывать подробности сообщения, якобы, переданного им лидерам стран G7. «Это секретная информация», — заявил он.