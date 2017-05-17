СМИ США рассказали о просьбе не разглашать переданные Трампом Лаврову сведения

Власти США попросили местные СМИ не публиковать подробности сведений, которыми президент Дональд Трамп мог поделиться с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназванных чиновников.

Спецслужбы США считают данную информацию настолько серьезной, что упоминание ее деталей может нанести ущерб национальным интересам США.

По данным телеканала, неназванные представители спецслужб попросили его не сообщать, какое оборудование было похищено и где именно, а также не называть город в Сирии, откуда в США поступили сведения о террористах ИГ (запрещено в РФ). Также они просили медиа не упоминать, что данные получены от Израиля. Как ранее отмечал телеканал ABC News, что из-за раскрытия данных жизнь израильского источника, внедренного в ИГ, находится под угрозой.