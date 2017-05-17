Литва дала убежище двум геям из Чечни

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что в страну прибыли два человека из Чечни, подвергшиеся преследованию из-за сексуальной ориентации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что мы выдали визы двум прибывшим из Чечни лицам, которые испытали преследование из-за своей сексуальной ориентации», — цитирует агентство слова Линкявичюся.

Литовский министр подчеркнул, что все «действия Литва обсуждает с союзниками, так как в этом вопросе участвуют и другие страны».

Ранее в среду глава министерства юстиции РФ Александр Коновалов заявил, что решения Международного уголовного суда (МСУ) по жалобе французских ЛГБТ-ассоциаций на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова не будут иметь правовых последствий для страны.