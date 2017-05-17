Китайский интернет-гигант поглощает ведущего российского CDN-провайдера

Компания Wangsu Science & Technology Co Ltd (бренды – ChinaNetCenter и Quantil), приобретает контрольный пакет ведущего CDN-провайдера в России и СНГ – резидента ИТ-кластера Фонда «Сколково» CDNvideo. Китайский интернет-гигант и российский лидер в сегменте передачи видеоконтента в сети Интернет заявили о подписании соответствующего договора, не разглашая при этом сумму сделки.

Игорь Богачев, Вице-президент, Исполнительный директор IT-кластера Фонда «Сколково», комментирует достижения резидента: «CDNvideo – это яркий пример хорошо сбалансированной команды, в которой научная экспертиза правильно сочетается с коммерческой. С одной стороны, компания разработала уникальные алгоритмы, обеспечивающие высокую конкурентоспособность ее решений в области сетей доставки контента. С другой стороны, команда успешно занимается коммерциализацией своих решений, в том числе участвуя в мероприятиях, деловых встречах и зарубежных бизнес-миссиях, организованных Фондом “Сколково”».

Свои доли в компании CDNvideo продали венчурный фонд «Лидер-инновации», созданный с участием капитала РВК и находящийся в доверительном управлении ЗАО «Лидер», а также частные инвесторы ранней стадии проекта.

Константин Надененко, Директор по венчурным инвестициям ЗАО «Лидер», отметил, что инвестиция оказалась неожиданно короткой по времени пребывания участниками компании. «По нашему глубокому убеждению потенциал роста стоимости компании далеко не исчерпан, однако мы сочли предложение стратега интересным для наших инвесторов, доходность инвестиции приемлемой и решили повысить ликвидность Фонда. Отдельного упоминания и уважения заслуживает опыт общения с коллегами из Китая. Надеемся, что сделок в хай-теке с партнерами из Китая в нашей стране будет все больше. И, отдельно, мы выражаем благодарность коллегам из ВТБ Капитал, в частности Дмитрию Дорожевцу, за их высокий профессионализм, проявленный в качестве консультантов сделки», – говорит представитель ЗАО «Лидер».

Основатели компании CDNvideo Ярослав Городецкий (CEO) и Сергей Ивленков (CTO) остаются управлять компанией и развивать бизнес в партнерстве с новым стратегическим инвестором в качестве акционеров и операционных руководителей. По словам Городецкого, впервые на российском рынке отечественная технологическая компания становится привлекательной для поглощения китайским стратегом. Так CDNvideo предлагает разработанные в России технологии группе компаний ChinaNetCenter, работающей по всему миру и являющейся второй по капитализации компанией в мировой отрасли CDN. «Слияние с ChinaNetCenter даст значительный синергетический эффект, позволит нам больше инвестировать в разработку и расширить спектр продуктов и услуг, предлагаемых российским клиентам», – подчеркивает Ярослав Городецкий.

В свою очередь Кевин Лю, Директор по слияниям и поглощениям ChinaNetCenter, делится оптимистичным настроем в отношении потенциала российского интернет-рынка, а также роста трафика потребляемого контента в будущем. «CDNvideo – превосходный провайдер услуг сети доставки контента (CDN) с отличной командой, передовыми технологиями, продуктами и сервисом обслуживания. Мы верим, что интеграция опыта ChinaNetCener и CDNvideo, поможет компании добиться быстрого роста на рынках России и стран СНГ и способствовать развитию интернет-индустрии», – говорит Кевин Лю.