Полиция закрыла станцию московского метро «Спортивная»

Станция московского метро «Спортивная» в среду днем закрыли по требованию полиции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе московского метрополитена.

«В 13:20 станция "Спортивная" закрыта на вход и выход по требованию полиции», — сказал сотрудник пресс-службы. Он уточнил, что поезда следуют мимо станции без остановки.

Руководство метрополитена просило пассажиров пользоваться для проезда МЦК и наземным транспортом.

В настоящее время станция возобновила работу в обычном режиме.