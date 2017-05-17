17 мая 2017, 13:56
Полиция закрыла станцию московского метро «Спортивная»
Станция московского метро «Спортивная» в среду днем закрыли по требованию полиции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе московского метрополитена.
«В 13:20 станция "Спортивная" закрыта на вход и выход по требованию полиции», — сказал сотрудник пресс-службы. Он уточнил, что поезда следуют мимо станции без остановки.
Руководство метрополитена просило пассажиров пользоваться для проезда МЦК и наземным транспортом.
В настоящее время станция возобновила работу в обычном режиме.
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