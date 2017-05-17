РПЦ предложила Госдуме запретить аборты

Наместник Новоиерусалимского монастыря, архимандрит Феофилакт призвал депутатов принять закон о запрете абортов. Об этом он заявил в ходе первого в новом созыве заседания межфракционной рабочей группы нижней палаты парламента по защите христианских ценностей, сообщает РБК.

«Аборт должен быть признан убийством. На этот закон все-таки надо обратить внимание, и он должен быть принят», — считает представитель РПЦ.

По его словам, нужно дать родителям право на физическое наказание для детей, так как иначе «мы вступаем в противоречие со Священным Писанием, недопустимо, когда запрещается традиционное воспитание в христианской семье, когда дети приравниваются к родителям».

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, единоросс Дмитрий Саблин пообещал, что рабочая группа проведет оценку законодательства и инициирует «новые законопроекты для поддержки и защиты христианских ценностей».

Также участники встречи обсудили борьбу с сектами и пообещали выработать рекомендации по данному вопросу.