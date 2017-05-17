Мединский предложил ввести льготную цену билетов на российское кино

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что одной из мер поддержки российского кино может стать регулирование цен на билеты. Об этом этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Представьте себе, что американские автомобили будут продаваться в автосалонах наряду с отечественными, будут стоять рядом и стоить одинаковую сумму. Сейчас билет на голливудский и отечественный фильмы стоят одну и ту же сумму — 230 рублей», — цитирует агентство слова министра, в среду выступившего в Госдуме РФ. «У нас нет однозначной конкуренции с Голливудом», — заявил Мединский в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

По мнению министра, для защиты российского кино от неравной конкуренции властям страны следует законодательно ввести протекционистские меры.

Владимир Мединский также заявил, что удерживать долю отечественного кинематографа на уровне 20% в условиях неравной конкуренции с Голливудом удается только благодаря таланту режиссеров и мудрости зрителей.

Ранее Владимир Мединский заявил, что Министерство культуры РФ планирует «кинофицировать» 24 цирка, чтобы можно было показывать там «исключительно российские фильмы, особенно для детской и подростковой аудитории, причем бесплатно».