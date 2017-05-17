Экс-сотрудника МВД Захарченко заподозрили в получении еще 800 тысяч долларов

Бывший заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковник Дмитрий Захарченко оказался заподозрен в получении взятки в размере 800 тысяч долларов. Это могло произойти при посредничестве генерала ФСБ и полковника МВД, передает ТАСС.

«На данный момент в отношении Захарченко существует подозрение о получении взятки в размере $800 тыс. при посредничестве генерала ФСБ Лаушкина и полковника МВД Сенина», — заявил его защитник Александр Лебедевич в ходе заседания Мосгорсуда.

Впоследствии Лебедевич получил замечание от представителя следствия за разглашение тайны следствия.

Отметим, ранее СМИ сообщили о дезертирстве из ФСБ родственника Захарченко.