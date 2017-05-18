В ЛНР сообщили о внедрении агента в СБУ

Самопровозглашенная Луганская народная республика внедрила в ряды службы безопасности Украины своего агента. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

Там уточнили, что агент был внедрен в СБУ в Луганской области и выполнял задания спецслужбы, чтобы узнать о ее методах работы.

Издание Life публикует видео, на котором, как утверждается, сотрудник МГБ рассказывает, как его завербовали и как он выполнял задания СБУ.

Сотрудник представился военнослужащим Народной милиции ЛНР и воспользовался программой украинских спецслужб «Тебя ждут дома».

Это программа предлагает амнистию участникам незаконных вооруженных формирований.

«Мне сказали, что я должен выполнить несколько заданий. Я вернулся в республику и ждал указаний. Вскоре вышел на связь сотрудник СБУ. Первым заданием было избить военнослужащего Народной милиции ЛНР. Мы инсценировали нападение и отослали фотоотчет о якобы проделанной работе. Потом поступали задания о том, чтобы узнать места расположения военных объектов. Мы отправляли липовые данные, но их это устраивало», — рассказал сотрудник.

После этого ему дали задание подорвать автомобиль сотрудника МГБ. «Мне передали самодельное взрывное устройство и телефон. Телефон вызвал подозрения, это был дорогой смартфон. Мы его передали нашим специалистам для изучения. Техники выяснили, что в нем заложен снаряд, который после подрыва авто должен был подорвать меня», — отметил оперативник.

МГБ сообщило, что в результате эксперимента ему удалось предотвратить ряд терактов.