В Госдуме одобрили кандидатуру нового посла России в США

Думский комитет по международным одобрил кандидатуру замглавы МИД России Анатолия Антонова на пост посла в США. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в комитете.

В течение пяти лет — с 2011 по 2016 год — Антонов был заместителем министра обороны РФ, затем вернулся в МИД, где работал с 1978 года.

По данным РИА Новости, профильный комитет Совфеда рассмотрит кандидатуру Антонова 22 мая.

В июля 2008 года послом России в США работает Сергей Кисляк. По данным СМИ, его выдвинули на должность директора новой структуры ООН — Бюро по борьбе с терроризмом.