Правительство Армении ушло в отставку после первого заседания нового парламента

Президент Армении Серж Саргсян принял отставку правительства в первый день заседания Национального собрания шестого созыва, сообщает РИА Новости. Текст соответствующего указа обнародовала пресс-служба главы государства.

Согласно конституции Армении, правительство уходит в отставку в первый день заседания парламента нового созыва, которое проходит 18 мая. После сложения полномочий премьер и члены кабинета министров продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

В течение 10 дней после принятия отставки правительства президент республики назначает нового премьер-министра, после чего еще 20 дней отводится на формирование кабинета министров.

17 мая пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил, что РПА вновь предложит на пост главы правительства кандидатуру действующего премьер-министра Карапетяна.