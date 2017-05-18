Всех фигурантов дела о взрыве газа в Волгограде взяли под стражу

Суд в Волгограде арестовал на два месяца подозреваемых в причастности к взрыву бытового газа в жилом доме в Советском районе города. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.

Как ранее сообщало ведомство, речь идет о владельце торгового павильона, располагавшегося в доме, его отце, нанявшем работника для проведения врезки в водопровод, а также самом работнике. При проведении врезки, по версии СК, был поврежден газопровод, в результате произошел взрыв газа.

От взрыва был полностью разрушен третий подъезд жилого дома №60 по Университетскому проспекту. Четыре человека погибли, 11 госпитализированы.

Фигуранты дела проходят по статье «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».

Следователи установили, что работы по подключению к водопроводу «производились незаконно, а потому велись скрытно, нанятым по объявлению работником, не имеющим специального образования и лицензии на осуществление такого вида деятельности».

Этот работник, «используя самодельное оборудование, попытался произвести прокол грунта под проезжей частью, повредив трубу газоснабжения».

Аварийная газовая служба быстро прибыла на место, однако взрыв предотвратить не смогла, отмечают следователи.