В Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами

Микроавтобус с российскими туристами попал в аварию и перевернулся в провинции Денизли на юго-западе Турции, сообщает RT со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.

По данным издания, в результате аварии 18 человек получили ранения. Подробностей инцидента не сообщается. Генконсульство РФ в Анталье проверяет информацию о ДТП.

По информации Sabah, инцидент произошел около 10 часов утра. В ДТП пострадали двое турецких граждан и 16 туристов. Автобус вез их из курортного города Бодрум в Памуккале.

Напомним, что 12 мая в результате аварии туристического автобуса на трассе Мармарис — Мугла на юго-западе Турции погибли 24 человека. Автобус, в котором находились граждане Турции, съехал с горной трассы в обрыв высотой 20 метров, перевернулся и упал на дорогу, расположенную ниже.