Автомобиль въехал в толпу пешеходов на Таймс-Сквер

Автомобиль на большой скорости врезался в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке, сообщает RT.

По неподтвержденным данным, погиб один человек, пострадали 10 человек.

Причины инцидента устанавливаются. На данный момент неясно, идет ли речь о теракте. По словам очевидцев, действия водителя автомобиля носили преднамеренный характер.

Место происшествия оцеплено. В Нью-Йорке введено чрезвычайное положение.