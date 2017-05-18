18 мая 2017, 19:13
Автомобиль въехал в толпу пешеходов на Таймс-Сквер
Автомобиль на большой скорости врезался в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке, сообщает RT.
По неподтвержденным данным, погиб один человек, пострадали 10 человек.
Причины инцидента устанавливаются. На данный момент неясно, идет ли речь о теракте. По словам очевидцев, действия водителя автомобиля носили преднамеренный характер.
Место происшествия оцеплено. В Нью-Йорке введено чрезвычайное положение.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое