СК завел уголовное дело против мэра Чебоксар

Управление Следственного комитета по Чувашии возбудило уголовное дело в отношении мэра Чебоксар Ирины Клементьевой, сообщается на сайте ведомства.

Она обвиняется по двум эпизодам, которые следователи квалифицировали как «злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, в 2013 году Клементьева, которая тогда работала генеральным директором муниципальной страховой компании «Чувашия-Мед», не имея на то полномочий, заключила две сделки.

От имени страховой компании она передала в аренду фирме своего мужа нежилое помещение площадью более 370 квадратных метров. Также она пордала матери главного бухгалтера страховой компании земельный участок площадью свыше 1,7 тысячи квадратных метров.

Следователи считают, что арендная ставка и сумма, за которую ушел земельный участок, были занижены.

Ущерб страховой компании в СК оценили в более 5 миллионов рублей, собственник компании, город Чебоксары, как указывается, недополучил доходы по дивидендам в размере не менее 20% чистой прибыли стразовой компании.

В рамках дела следователи провели 15 обысков. Дело было возбуждено с подачи ФСБ.