США ввели санкции против ряда китайских фирм из-за Ирана

Минфин США внес в санкционный список четыре китайские компании и трех граждан КНР из-за их вероятных связей с иранской ракетной программой.

В санкционный список, как отмечается на сайте ведомства, попали фирмы Shanghai North Begins International, Shanghai North Transbay International Trading, Shanghai Gang Quan Trade, а также гражданин Китая Жуань Жуньлин (Ruan Runling).

Китай уже выразил свое несогласие введенными санкциями.

«Мы уже сделали представление американской стороне в связи с этим. Надеемся, что США на основе принципа взаимоуважения, равенства и взаимной выгоды посредством диалога и сотрудничества урегулируют озабоченности, связанные с проблемой нераспространения ядерного оружия», — сказала официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин (цитата РИА Новости).

Ранее США уже расширяли санкционный список в отношении Ирана. В последний раз это произошло после того, как 29 января Иран провел испытания ракет средней дальности.