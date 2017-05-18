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18 мая 2017, 10:57
ЖКХ Минюст

В Минюсте решили уточнить основания для изъятия единственного жилья

Арест имущества должника
Арест имущества должника
УФССП России по Белгородской области

В Минюсте России доработали законопроект, позволяющий суду лишать собственника его единственного жилья.

Согласно уточнениям, изъять единственное жилье будет невозможно за просроченные кредиты или неуплату ЖКХ, сообщил РИА Новости замдиректора департамента экономического законодательства министерства Денис Новак.

По его словам, приставы смогут забрать такое жилье только по социально значимым исполнительным производствам, например, у неплательщика алиментов.

В законопроекте также сохранился пункт, по которому приставы смогут изъять и продать жилье, только если оно по размеру и стоимости «явно превышает» потребности должника и его семьи.

При этом, по словам Новака, «была выработана более дифференцированная шкала, так чтобы за долг, соотносимый со стоимостью телевизора, нельзя было изъять квартиру».

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