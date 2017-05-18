Наезд на пешеходов в Нью-Йорке не был терактом

Полиция не нашла доказательств теракта в наезде легковой машины на пешеходов, который произошел сегодня на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, пишет The New York Post.

Источники издания заявили, что за рулем легковой машины находился 26-летний житель Бронкса, которого ранее дважды задерживали за езду в нетрезвом виде.

Эти данные полиция подтвердила телеканалу Fox News.

Предполагается, что водитель был под воздействием алкоголя или наркотиков и сегодня.

Он совершил попытку ограбления и пытался скрыться от полиции.

Прежде чем наехать на пешеходов, водитель проехал семь кварталов по односторонней встречной полосе, а затем въехал в толпу.

В результате один человек погиб, еще 19 получили ранения. Водитель задержан.