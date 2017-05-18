Правозащитники сообщили об эвакуации 40 геев из Чечни

С начала апреля, когда в «Новой газете» вышел первый материал, в котором говорилось о пытках и убийствах геев в Чечне, «Российская ЛГБТ-сеть» вывезла из республики более 40 геев. Об этом изданию «Настоящее время» рассказал руководитель организации Игорь Кочетков.

По его словам, всего в «Российскую ЛГБТ-сеть» с начала апреля обратились более 80 человек.

«Из них больше 40 человек на сегодняшний день, которым мы оказываем помощь, находятся за пределами Чеченской республики. Могу сказать, что на сегодняшний день 9 человек из тех, кого мы вывезли, покинули Россию», — сообщил Кочетков.

Он отметил, что покинувшие Чечню геи столкнулись с трудностями в получении убежища за рубежом.

«У западных стран нет процедур на этот случай. И они очень, естественно, боятся, что к ним приедут какие-то непонятные беженцы, какие-то террористы, не дай бог, поэтому вопрос с получением виз продвигается с большим скрипом, прямо скажем», — рассказал ЛГБТ-активист.

16 мая уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова передала в Следственный комитет данные «Новой газеты» о ряде пропавших жителей Чечни, предположительно, гомосексуалов.

Омбудсмен заявила что «никто и ни при каких условиях не может быть подвергнут насилию, унижению, и, тем более, лишению жизни».