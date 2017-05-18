Министр образования решила ввести обязательный ЕГЭ по истории к 2020 году

Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории станет обязательным в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2020 году вся страна будет сдавать историю. Потому что без знания истории невозможно двигаться дальше», — сказала она на лекции в Военной академии Генштаба Вооруженных сил.

Васильева — доктор исторических наук (1998), историк-религиовед.

В феврале она впервые обмолвилась о том, что в будущем школьников ждет обязательный ЕГЭ по истории. Однако тогда министр говорила, что этот экзамен будет введен «не раньше 2020 года».

В марте 2018 года в России должны пройти президентские выборы. Согласно Конституции глава государства вносит на рассмотрение парламента кандидатуру нового главы правительства. А затем утверждает состав нового кабинета министров. Займет ли Васильева этот пост вновь, неизвестно.