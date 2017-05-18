В Ставропольском крае девочка получила ожог от выпитого сока

Следователи проводят проверку в связи с инцидентом в городе Буденновске Ставропольского края. Там четырехлетняя девочка получила ожог, выпив фруктовый сок, сообщается на сайте СК.

Инцидент произошел 15 мая. Дедушка вместе с внучкой зашли в один из продуктовых магазинов в Буденновске, где дедушка купил сок. Дома ребенок его попробовал и получил химический ожог рта.

Дедушка и хозяин магазина, в котором был куплен сок, также попробовали его и получили аналогичные ожоги.

Девочка была госпитализирована.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роспотребнадзора, ведомство приостановило продажу партии сока, вызвавшего ожоги.

Роспотребнадзор отмечает, что в течение недели в магазине «было реализовано более 280 единиц продукции, жалоб на них не поступало, тем не менее, указанная партия приостанавливается для реализации по всей стране».

Ведомство проводит лабораторные исследования сока. Марка сока не называется.