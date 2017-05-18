Золотодобытчики Забайкалья устроили забастовку из-за задержек зарплаты

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова прибыла на золотодобывающую шахту «Юго-Западная» Вершино-Дарасунского рудника, более 80 работников которой бастуют из-за задержки зарплат, сообщает РБК.

«Глава региона намерена на месте разобраться в ситуации и найти пути скорейшего решения трудового конфликта», — отмечается в официальном сообщении на портале Забайкальского края.

Визит губернатора подтвердили на шахте. «Губернатор к нам приехал. Пока общаемся, еще ничего не известно, что решат», - сообщила изданию работник шахты, отказавшаяся представиться. По ее словам, всего бастуют 89 работников шахты.

«Требуем выплаты зарплаты за апрель и прекращения снижения зарплаты. Каждый месяц зарплату понижают и понижают», — пояснила собеседник агентства.