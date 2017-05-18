Правительство втрое урезало субсидии производителям чипов для карты «Мир»

Правительство на 2017 втрое сократило субсидии российским производителям чипов для платежных карт, с 750 млн до 250 млн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект поправок в бюджет до 2019 года.

Как следует из пояснительной записки к проекту поправок, это связано с сокращением закупок «с 15–24 млн до 5 млн единиц микроэлектронных изделий по проекту Банка России». Правительство обещало компенсировать до 50 рублей за один чип.

Российские чипы используются для карт «Мир». Представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) пояснил изданию, что НСПК рекомендует банкам отдавать приоритет российским чипам, но окончательный выбор остается за банками. Банки же, как утверждают «Ведомости», «не хотят связываться с российскими чипами для платежных карт».

С декабря 2015 года было выпущено всего 5,7 млн карт «Мир», хотя ранее предполагалось только в 2016 году выпустить 16 млн карт российской системы.

Напомним, что с 1 июля 2018 года все российские банки должны будут проводить выплаты бюджетникам только через НСПК и карты «Мир», указ об этом 1 мая подписал президент РФ Владимир Путин. Пенсионеры перейдут на карты «Мир» до июля 2020 года.