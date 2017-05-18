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18 мая 2017, 20:37
Алексей Навальный Владимирская область Минобрнауки оппозиция

Минобрнауки не нашло нарушений в показе студентам фильма о «Навальном-Гитлере»

Алексей Навальный
Алексей Навальный
Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

Минобрнауки провело проверку во Владимирском государственном университете в связи с лекцией, на которой студентов агитировали держаться подальше от политика Алексея Навального и показали им фильм «Гитлер 1945 / Навальный 2018 — Можем повторить!».

Как сообщает издание «ПроВладимир», министерство не нашло нарушений в показе фильма и в самой лекции.

Видеофильм, в котором Навальный сравнивается с Адольфом Гитлером, был показан студентам 18 апреля.

Незадолго до этого ролик был выложен на YouTube. После того как в соцсетях его подняли на смех, ролик был удален с видеосервиса, однако его копии доступны на YouTube и других площадках.

Лекции о вреде оппозиции прошли в апреле-мае в ряде школ и вузов России. До этого, 26 марта, в стране была организована самая массовая с 2012 года акция протеста. Она проходила под лозунгом «Он вам не Димон» и касалась расследования Алексея Навального о «тайной империи» премьера Дмитрия Медведева. Участниками митингов и шествий была, главным образом, молодежь.

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