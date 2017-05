Алексиевич опровергла сообщение о своей смерти

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светлана Алексиевич опровергла РБК сообщение о своей смерти.

Ранее сегодня о кончине писательницы сообщила в твиттере министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.

A terrible news. Svetlana Alexievich dies. No details.

Министром Ниссен была назначена накануне, до этого она руководила издательством Actes Sud, в котором печатались романы Алексиевич.

Алексиевич заявила РБК, что «хорошо себя чувствует», и о своей кончине она узнала от журналистов.

«Кому такое захотелось распространять даже не представляю. Мои книги перевели на корейский язык, и я сейчас в Сеуле на презентации», — сказала писательница.

Вскоре после этого владелец аккаунта Франсуаз Ниссен, где впервые появилась новость о смерти писательницы, назвал себя итальянским журналистом Томассо Дебенедетти, регулярно публикующем ложные сообщения о смерти знаменитостей.

«Эта учетная запись — розыгрыш, созданный итальянским журналистом Томмасо Дебендетети», — говорится в послании.

This account is hoax created by Italian journalist Tommasso Debenedetti