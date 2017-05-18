Алексиевич опровергла сообщение о своей смерти
Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светлана Алексиевич опровергла РБК сообщение о своей смерти.
Ранее сегодня о кончине писательницы сообщила в твиттере министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.
A terrible news. Svetlana Alexievich dies. No details.— Françoise Nyssen (@NyssenCulture) 18 мая 2017 г.
Министром Ниссен была назначена накануне, до этого она руководила издательством Actes Sud, в котором печатались романы Алексиевич.
Алексиевич заявила РБК, что «хорошо себя чувствует», и о своей кончине она узнала от журналистов.
«Кому такое захотелось распространять даже не представляю. Мои книги перевели на корейский язык, и я сейчас в Сеуле на презентации», — сказала писательница.
Вскоре после этого владелец аккаунта Франсуаз Ниссен, где впервые появилась новость о смерти писательницы, назвал себя итальянским журналистом Томассо Дебенедетти, регулярно публикующем ложные сообщения о смерти знаменитостей.
«Эта учетная запись — розыгрыш, созданный итальянским журналистом Томмасо Дебендетети», — говорится в послании.
This account is hoax created by Italian journalist Tommasso Debenedetti— Françoise Nyssen (@NyssenCulture) 18 мая 2017 г.