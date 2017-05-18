ЕС оштрафовал Facebook на 110 млн евро за обман при покупке WhatsApp

Европейская комиссия (аналог кабинета министров ЕС) оштрафовала компанию Facebook на 110 млн евро за предоставление неверной информации о покупке мессенджера WhatsApp в 2014 году. Об этом сообщает Reuters.

Тогла Еврокомиссия одобрила сделку по слиянию двух компаний, не увидев в ней угроз для свободной конкуренции.

В соцсети утверждали, что «не смогут создать надежную автоматизированную систему, позволяющую связать аккаунты пользователей в двух сервисах», однако на момент заключения сделки располагали такой технологией, говорится в решении ЕК.

В 2016 году WhatsApp предоставила пользователям возможность связать их профили с аккаунтами в Facebook.

17 мая власти Франции оштрафовали Facebook на 150 тысяч евро за использование личных данных пользователей для адресной рекламы.

Кроме того на днях антимонопольная служба Италии оштрафовала WhatsApp на 3 млн евро за использование личных данных пользователей Facebook.