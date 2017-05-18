Осужденного за убийство в Гюмри Валерия Пермякова передали России

Бывшего российского солдата, убившего в Армении семью из семи человек, передали для отбывания наказания в Россию. Об этом сообщают News.am и Newsarmenia.am со ссылкой на Минюст республики.

В ведомстве отметили, что договорились с российской стороной о том, что она будет предоставлять сведения об отбывании Пермяковым наказания.

23 августа 2016 года суд Ширакской области Армении признал Пермякова виновным в убийстве семи членов семьи Аветисян, разбойном нападении и попытке незаконного пересечения границы.

До этого российский военный суд признал его виновным в дезертирстве и присвоении оружия.

В январе 2015 года Пермяков, служивший на военной базе в армянском городе Гюмри, самовольно покинул ее, убил спящих членов семьи Аветисян, переоделся в их вещи и попытался перебраться через границу в Турцию. Пограничники задержали солдата.

4 мая 2017 года военный суд в Ростове-на-Дону признал приговор армянского суда подлежащим исполнению.