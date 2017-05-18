Рада отменила рассмотрение законов о контроле над приходами Московского патриархата

Верховная Рада Украины отменила назначенное на сегодня рассмотрение законопроектов о статусе Украинской православной церкви Московского патриархата — дочерней структуре РПЦ. Об этом заявил зампред фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко, передает «Украинская правда».

Рассмотрение документов отметили, вскоре после того, как около сотни православных провели под стенами Рады молебен против этих законов.

Речь идет о двух документах.

Первый законопроект устанавливает, что религиозные организации, руководимые «страной-агрессором», могут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с украинскими властями.

Второй законопроект дает право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, руководимых из-за рубежа.

Накануне глава Русской православной церкви патриарх Кирилл обратился с посланием к лидерам стран «нормандской четверки» с просьбой содействовать тому, чтобы эти инициативы не принимались.

«Принятие законопроектов поставит под угрозу конституционные права миллионов украинских верующих, способно вызвать волну насилия и новых захватов храмов, обострить гражданский конфликт на Украине, переведя его в религиозную плоскость», — говорится в обращении, размещенном на сайте патриархии.

Сегодня в Кремле назвали недопустимым принятие подобных законов.

«Безусловно, это чрезвычайно болезненный вопрос для прихожан Русской православной церкви. Безусловно, мы считаем недопустимыми какие либо действия, которые нарушали бы интересы Русской православной церкви на Украине», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата ТАСС).