Орангутаны кормят детей грудью до девяти лет

Ученым давно было известно, что орангутаны выкармливают своих детенышей дольше, чем другие млекопитающие. Но точные сроки оставались неизвестными, так как в горных лесах Индонезии вести наблюдения за семейной жизнью обезьян очень трудно. Теперь ученые придумали новый способ, который позволил установить сроки грудного вскармливания орангутанов без длительных наблюдений в полевых условиях.

В результате выяснилось, что детеныши этих животных получают материнское молоко еще дольше, чем считалось ранее, в рекордном случае – почти до девяти лет. Установить это ученые смогли при помощи анализа зубной эмали обезьян. Помимо кальция в нее входит барий, поступающий в организм с материнским молоком. Постепенно он откладывается в зубной эмали, поэтому, определяя ее состав, можно установить возраст, до которого молоко поступало в организм.

Максимальный уровень бария содержался в эмали, сформировавшийся в первый год жизни. Затем он снижался, но периодически, примерно раз в год, на некоторое время вновь увеличивался. Ученые считают, что самки орангутанов начинают вновь кормить своих детей молоком в сезоны, когда падает количество другого корма.

Итоги исследования опубликованы в журнале Science Advances.