В редакцию «Ура.ру» пришел с обыском ОБЭП

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) МВД России пришли с обыском в редакцию «Ура.ру» в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте издания.

Обыск проводится в рамках уголовного дела о клевете в отношении корреспондента «Ура.ру» Юлии Литвиненко.

Дело, как сообщается в заметке, было инициировано бывшим генпрокурором России Юрием Скуратовым. Литвиненко писала, что Скуратов якобы связан с рейдерским захватом завода «Вентпром» в городе Артемовский.

Как заявила РБК глава службы информации «Ура.ру» Алена Полозова, восемь человек, которые представились сотрудниками ОБЭП, пришли около 10:30 утра по местному времени (8:30 мск) и изъяли «жесткие диски с компьютеров экономического обозревателя Юлии Литвиненко и шеф-редактора Ивана Некрасова, забрали также их блокноты и записи».